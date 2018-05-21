Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kerkük’te Araplar da ‘Şaibe var’ dedi

’te Araplar da ‘Şaibe var’ dedi

Giriş Tarihi: 21.5.2018
Kerkük’te Araplar da ‘Şaibe var’ dedi
'ın kentindeki Araplar, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla seçim sonuçlarını reddettiklerini duyurdu. Kerkük'te basın toplantısı düzenleyen Vali Rakan Said, vatandaşların seçimlere ciddi ve aşikar bir şekilde şaibe karıştığını erken fark ettiklerini ve bunun kanıtlanması üzerine binlerce vatandaşın günlerdir gösteri yaptığını vurguladı. Açıklanan sonuçlara göre Irak'ta ABD'ye karşı ve 'a mesafeli olan Şii lider Mukteda es- Sadr'ın desteklediği Sairun Koalisyonu, genel seçimlerden birinci çıkarak mecliste en çok sandalyeye sahip oldu. İran destekli Fetih Koalisyonu ikinciliği, Başbakan Haydar elİbadi'nin Nasır Koalisyonu ise üçüncülüğü elde etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerkük’te Araplar da ‘Şaibe var’ dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN