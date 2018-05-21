Kerkük’te Araplar da ‘Şaibe var’ dedi

Irak
'ın Kerkük
kentindeki Araplar, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla seçim sonuçlarını reddettiklerini duyurdu. Kerkük'te basın toplantısı düzenleyen Vali Rakan Said, vatandaşların seçimlere ciddi ve aşikar bir şekilde şaibe karıştığını erken fark ettiklerini ve bunun kanıtlanması üzerine binlerce vatandaşın günlerdir gösteri yaptığını vurguladı. Açıklanan sonuçlara göre Irak'ta ABD'ye karşı ve İran
'a mesafeli olan Şii lider Mukteda es- Sadr'ın desteklediği Sairun Koalisyonu, genel seçimlerden birinci çıkarak mecliste en çok sandalyeye sahip oldu. İran destekli Fetih Koalisyonu ikinciliği, Başbakan Haydar elİbadi'nin Nasır Koalisyonu ise üçüncülüğü elde etti.