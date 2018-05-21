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Polis günlerdir onu arıyordu...

’nin Batı Yorkshire bölgesinde yaşayan ’in ailesi, çocuklarına bir süredir ulaşamadıkları gerekçesiyle polise başvurdu. Polis yetkilileri, aileye Smith’i bir suçtan dolayı kendilerinin de aradıklarını söyledi. Smith Facebook'tan yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 21.5.2018 13:20 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 13:21
Polis günlerdir onu arıyordu...

Facebook'tan Smith için bir mesaj paylaşan polisler, 21 yaşındaki gençle ilgili kayıp ihbarı aldıklarını ve ailesinin Smith'in sağlığıyla ilgili endişeli olduğunu belirterek kendisini görenlerin polise haber vermesini istedi.

Polis Smith'le ilgili soruşturmasını sürdürürken, söz konusu paylaşımın altına beklenmedik bir yorum geldi. Kendisi için paylaşılan kayıp ilanına yorum yapan , "Kayıp falan değilim, aranıyorum. Beni bulmak istiyorsanız açık alanlara bakın. Biraz işinizi yapın" yazdı.

Smith'in hangi suçtan arandığı konusunda bilgi verilmezken, Facebook'ta yaptığı sosyal medyada fenomen oldu.

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Polis günlerdir onu arıyordu...
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