Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Selanik Belediye Başkanına yönelik saldırı

Başkanına yönelik saldırı

'da Başkanı 'e sözde "" töreninde yapılan saldırı nedeniyle mahkemeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Kentin 7 yıllık belediye başkanı 75 yaşındaki Boutaris, başına aldığı darbe nedeniyle geceyi hastanede geçirmişti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 16:36 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 16:52
Selanik Belediye Başkanına yönelik saldırı

'da Başkanı 'e hafta sonu saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan dört kişiden üçünün tutuklandığı bildirildi. Yunanistan devlet ajansı AMNA'nın haberine göre, biri 17 yaşında dört zanlı, yaralama, huzuru bozma ve mala zarar verme suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi.

ZANLILARDAN ÜÇÜ TUTUKLANIRKEN BİRİ ÇOCUK MAHKEMESİNE SEVK EDİLDİ

Zanlılardan üçü tutuklanırken, birinin 18 yaşın altında olması nedeniyle çocuk mahkemesinde hakim karşısına çıkmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi. Ayrıca olayın görüntülerinin izlenerek soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Selanik'te sözde "" ile ilgili törene katılan Boutaris, kalabalık bir grup tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğramıştı. Kentin 7 yıllık belediye başkanı 75 yaşındaki Boutaris, başına ve sırtına aldığı darbeler nedeniyle geceyi tedbir amaçlı hastanede geçirmişti.

IRKÇI KARŞITI TUTUMUYLA BİLİNİYOR

Bağımsız aday olarak belediye başkanlığını kazanan ve özellikle ırkçılık karşıtı tutumuyla bilinen Boutaris, ve Makedonya'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle aşırı sağ kesimlerden tepki toplamıştı.

Boutaris, geçen yıl AA muhabirine verdiği röportajda, "Her zaman diyorum: Türklerle biz kardeşiz. Aynı tarihe, aynı kültüre ve geçmişe sahibiz. Birbirimizle çok kez savaştık ama geçmişi geride bırakmalı. Geçmiş, gelecek adına karar vermemeli." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti manşetlerde

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Selanik Belediye Başkanına yönelik saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN