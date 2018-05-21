Selanik’in barış güvercinine ırkçı saldırı

Selanık Belediye Başkanı Yannis Butaris
, önceki gün kentte düzenlenen sözde Pontus soykırımını anma törenlerinde aşırı sağcıların saldırısına uğradı. Bir grup aşırı sağcı militan, yere düşen Butaris'i tekmelemeyi sürdürürken, olayın ardından 75 yaşındaki belediye başkanı hastaneye sevk edildi. Gerek Türk Yunan ilişkilerinde gerekse Makedonya cumhuriyeti ile ilişkilerin düzelmesinde "barış güvercinliği" yapan Butaris, uzun zamandır aşırı sağcıların hedefinde bulunuyordu. Daha önce de Atatürk'ün evinin bulunduğu caddeye Atatürk isminin verilmesini savunan Butaris, "Türkler kardeşim" ifadeleri yüzünden aşırı sağcıların sert tepkilerini görmüştü. SOYKIRIM GÜNÜ İLAN ETTİLER
1919'daki Pontus Ayaklanması'nın bastırılması süresinde yaşanan kanlı çatışmaların Yunanistan
'da siyasi malzeme olarak kullanılması için 1994'te Andreas Papandreu hükümeti Türk-Yunan ilişkilerini daha da kızıştırmak amacıyla, 19 Mayıs gününü "Pontus Rumları'nın Soykırımı" ilan etmişti. Ancak 1994'ten bu yana her yıl 19 Mayıs günü düzenlenen "Pontus soykırımı" törenlerinde, aşırı milliyetçilerin başrolde olduğu gözleniyor. Geçtiğimiz yıl Atina'da düzenlenen benzeri bir törende ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (YDP) milletvekili ve sözcüsü Yorgos Koumoutsakos da milliyetçilerden meydan dayağı yemişti.