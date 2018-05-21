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Son dakika: 'den sonra Paraguay da büyükelçiliğini 'e taşıdı!

ve Guatemala'dan sonra ülkelerinden Paraguay da Büyükelçiliğini 'den 'e nakletti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 12:55
Son dakika: ABD'den sonra Paraguay da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı!

ve Guatemala'nın ardından ülkesi Paraguay da 'deki büyükelçiliğini 'e taşıdı. Paraguay'ın Kudüs Büyükelçiliği yapılan resmi törenin ardından hizmete açıldı. Açılış törenine, Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve Başbakanı 'nun yanı sıra İsrailli bazı bakanlar katıldı.

Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan üçüncü ülke oldu. ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs'ta Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump'ın da katıldığı törenle açılmıştı.

60'DAN FAZLA FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Abluka altındaki Gazze sınırında ABD büyükelçiliğinin açıldığı gün, hem büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması hem de İsrail'in kuruluş yılı olan Nekbe'yi (Büyük Felaket) anmak için düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala ise ABD'nin ardından 16 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

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Son dakika: ABD'den sonra Paraguay da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı!
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