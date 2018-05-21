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'daki leri Devlet Başkanı Maduro kazandı

Devlet Başkanı , ülkesindeki devlet başkanlığı lerini ilk turda kazanarak yeniden seçildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 07:05 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 07:07
Venezuela'daki seçimleri Devlet Başkanı Maduro kazandı

Ulusal Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, yaptığı açıklamada, seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtti.

Devlet Başkanı Maduro'nun 5 milyon 800 binden fazla oy aldığını kaydeden Lucena, Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 ile yeniden devlet başkanı seçildiğini açıkladı.

Lucena, diğer adaylar 'un 1 milyon 820 bin, Javier Bertucci'nin 925 bin, Reinaldo Quijada'nın ise 34 bin 614 oy aldığını bildirdi.

, devlet başkanlığı görevini 2025 yılına kadar sürdürecek.

Öte yandan, Henry Falcon, seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Falcon, seçim sonuçlarını tanımadıklarını ve gayrimeşru ilan ettiklerini duyurdu.

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Venezuela'daki seçimleri Devlet Başkanı Maduro kazandı
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