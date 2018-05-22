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'den 'ye hem övgü hem tehdit

, lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan tarihi zirve için hatıra parası bastırdı. Paraların üzerinde Kim için "yüce lider" ifadesi kullanıldı

Giriş Tarihi: 22.5.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 12:38
ABD'den Kuzey Kore'ye hem övgü hem tehdit

, Başkanı ve Lideri Kim Jong-un arasında, 12 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan zirve için hazırlıklarını sürdürüyor.

HATIRA PARALARI BASTIRILDI

Singapur'da yapılacak zirve öncesi Beyaz Saray, Trump-Kim görüşmesi anısına bastırılan hatıra paralarını tanıttı. Bastıralan paranın üzerinde Kore lideri Kim Jong-un için "yüce lider" anlamına gelen "supreme leader" ifadesi dikkat çekti.

LİBYA BENZETMESİ

Bir yandan ABD'nin "yüce lider"li paraları basılırken, ABD Başkan Yardımcısı , Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, Başkan Donald Trump'ı "oyalamaması" uyarısı yaptı.

Pence, kanalına verdiği röportajda bunun "büyük bir hata olacağını" söyledi. Mike Pence ayrıca, ABD ile nükleer bir anlaşma yapmaması durumunda "Kuzey Kore'nin akıbetinin gibi olabileceğini" ifade etti.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE'TEN KUZEY KORE'YE LİBYA TEHDİDİ

TRTHaber'in haberine göre; Zirve hazırlıkları kapsamında lideri Moon Jae-in, Trump ile bugün Washington'da bir görüşme yapacak. İkilinin, planlanan zirveyi ele alması bekleniyor.

KUZEY KORE TEHDİT ETMİŞTİ

Kuzey Kore, nükleer silahlardan vazgeçilmesi konusunda ABD'nin ısrar etmesi halinde, Trump ve Kim arasında yapılması planlanan zirvenin yeniden değerlendirilebileceğini söylemişti.

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ABD'den Kuzey Kore'ye hem övgü hem tehdit
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