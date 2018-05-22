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Son Dakika:, Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

, Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

Giriş Tarihi: 22.5.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 16:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre 'ın Filistin Devlet Başkanı Abbas'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği görüşmede Filistin'le ilgili son gelişmeler ele alındı. Abbas'ın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmekten memnuniyet duyduğunu ifade Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı ve sonuç bildirgesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki lider, başarılı geçen İİT zirvesinin İslam ülkelerinin ortak tavır sergilemeleri açısından da önemli olduğuna işaret etti.

İSRAİL'İN İHLALLERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E TAŞINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze'de masum göstericileri katletmesiyle gerçekleştirilen ihlalleri Birleşmiş Milletler'e taşıma konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlilerin haklı davalarına desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında tüm Türkiye'ye müteşekkir olduklarını da belirtti.

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Son Dakika:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
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