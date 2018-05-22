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Devlet Başkanı'ndan tacirlerine tehdit

Devlet Başkanı tacirlerini "Uzun yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman hapiste kalmanın yollarını arayın." sözleriyle tehdit etti.

Giriş Tarihi: 22.5.2018 17:08
Filipinler Devlet Başkanı'ndan uyuşturucu tacirlerine tehdit

Duterte, yerel televizyon kanalında yla mücadele konusunda açıklamalar yaptı.

Ülkedeki uyuşturucu tacirlerine tutuklanmak için yol aramaları çağrısında bulunan Duterte, "Uzun yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman hapiste kalmanın yollarını arayın. Hapisten çıkmayın. Sizin için hiç iyi olmaz." dedi.

Polis kayıtlarına göre, 'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişi öldürüldü.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan , uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti.

Duterte hükümeti, insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

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Filipinler Devlet Başkanı'ndan uyuşturucu tacirlerine tehdit
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