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: Pompeo'nun ağzına yumruğu yapıştıracağız

"Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla 'ı ezeceğiz" diyen Bakanı Mike Pompeo'ya cevap İranlı komutan İsmail Kosvari'den geldi. İranlı komutan, "ABD Dışişleri Bakanı'nın ağzına yumruğu yapıştıracağız" dedi.

Giriş Tarihi: 22.5.2018 14:42
İran: Pompeo'nun ağzına yumruğu yapıştıracağız

Bakanı Mike Pompeo'nun 12 şart sıralayarak, "Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla 'ı ezeceğiz" açıklamasına cevap İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kovsari'den gedi.

"İRAN HALKI BİRLİK OLMALI"

İran halkının ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve onun yanında yer alanların ağzına yumruğu yapıştıracağını belirten Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kovsari, "İran halkı birlik olmalı. ABD Dışişleri Bakanı ve ona arka çıkan herkesin ağzına yumruğu yapıştıracaklar" şeklinde konuştu.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Washington'daki Heritage Vakfı'nda 'Nükleer anlaşmadan çekildikten sonra: Yeni bir İran stratejisi' başlıklı konuşma yapmıştı. İran'la "yeni bir nükleer anlaşmaya varmak ve ilişki kurmak" için 12 şart sıralayan Mike Pompeo, aksi takdirde İran'da rejim değişikliği olacağı tehditinde bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkanlığı'nı dün yapılan törenle yardımcısı Gina Haspel'e devretmişti. Haspel CIA'da görev yaptığı dönemde işkence olaylarına karışmakla suçlanıyor.

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İran: Pompeo'nun ağzına yumruğu yapıştıracağız
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