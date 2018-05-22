İran: Pompeo'nun ağzına yumruğu yapıştıracağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 12 şart sıralayarak, "Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla İran'ı ezeceğiz" açıklamasına cevap İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kovsari'den gedi.

"İRAN HALKI BİRLİK OLMALI"



İran halkının ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve onun yanında yer alanların ağzına yumruğu yapıştıracağını belirten Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kovsari, "İran halkı birlik olmalı. ABD Dışişleri Bakanı ve ona arka çıkan herkesin ağzına yumruğu yapıştıracaklar" şeklinde konuştu.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Washington'daki Heritage Vakfı'nda 'Nükleer anlaşmadan çekildikten sonra: Yeni bir İran stratejisi' başlıklı konuşma yapmıştı. İran'la "yeni bir nükleer anlaşmaya varmak ve ilişki kurmak" için 12 şart sıralayan Mike Pompeo, aksi takdirde İran'da rejim değişikliği olacağı tehditinde bulunmuştu.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, CIA Başkanlığı'nı dün yapılan törenle yardımcısı Gina Haspel'e devretmişti. Haspel CIA'da görev yaptığı dönemde işkence olaylarına karışmakla suçlanıyor.