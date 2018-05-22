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sına ilk kez başkan

226 yıllık geçmişe sahip olan sının başına ilk defa bir başkan geçecek

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 21:34 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 21:39
New York borsasına ilk kez kadın başkan

ABD'de Menkul Kıymetler sı'nın (NYSE) başkanlığına getirilen Stacey Cunningham, dünyanın işlem hacmine sahip en büyük borsasının 226 yıllık tarihindeki ilk başkanı olacak.

NYSE'nin sahibi olan Intercontinental Exchange (ICE) adlı şirketten yapılan açıklamada, 2014'ten bu yana NYSE Başkanı olan Thomas Farley'in yerine geçecek Cunningham'ın cuma günü yeni görevine başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, şu an Üst Operasyon Yöneticisi (COO) olan Cunningham'ın 1996 yılında NYSE'de çalışmaya başladığı bildirildi.

1792'de kurulan NYSE'nin 67. ve ilk kadın başkanı olacak Cunningham'dan önce, 2000'lerde Catherine Kinney isimli kadın NYSE'nin liderlik görevini diğer erkek üst yöneticilerle (CEO) paylaşmıştı.

Adena Friedman isimli kadın ise Ocak 2017'de Nasdaq'ın ilk başkanı ve CEO'su olmuştu.

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New York borsasına ilk kez kadın başkan
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