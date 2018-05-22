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Putin 'e çiçek verdi, Alman basını çok kızdı!

Devlet Başkanı ile Almanya Başbakanı Angela 18 Mayıs'ta Soçi'de bir araya gelmiş, Putin, ülkesini ziyaret eden diğer kadın siyasetçilere olduğu gibi Merkel'e de gül buketi vermişti. Alman basını, Putin'in Merkel'i, çiçek vererek aşağıladığını yazdı.

Giriş Tarihi: 22.5.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 09:35
Putin Merkel'e çiçek verdi, Alman basını çok kızdı!

Putin'in geçen hafta Almanya Başbakanı Angela ile Soçi'de bir araya geldiği görüşmeyi yorumlayan Alman gazetesi Bild, " lideri , dünya siyaset arenasında liderin kendisi olduğunu Merkel'e gösterdi.

Çiçek hediye ederken de kadın olduğunu hatırlatıp yerini gösterdi. Bir nezaket gösterisi gibi algılandı ama aslında bu bir aşağılama mesajıydı. Dünyanın önde gelen politikacıları birbirlerinin elini sıkmakla yetinmeli" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN YANIT GECİKMEDİ

Bild'in bu yorumlarına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'da kadınlara çiçek vermenin iyi bir davranışın göstergesi olduğunu söyledi. Peskov, "Rusya'da kadınlara çiçek vermek iyi bir davranışın göstergesidir.

Devlet Başkanı'nın, Almanya Başbakanı Merkel'e çiçek buketi sunduğunda rehberlik ettiği gelenek de budur. Kadınlara ve iş arkadaşlarına ve uluslararası ilişkilere karşı çiçek vermemiz kesinlikle normaldir. Rusya'da kadınlara çiçek vermek iyi bir davranıştır. Böyle şeyler bizim geleneklerimiz ve onlara odaklanıyoruz" cevabını verdi.

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Putin Merkel'e çiçek verdi, Alman basını çok kızdı!
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