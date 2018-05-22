Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Yemen'de Husiler sivillere saldırdı: 5 ölü, 20 yaralı

'de sivillere saldırdı: 5 ölü, 20 yaralı

'in doğusundaki Marib ilinde in düzenlediği da 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 20 sivilin yaralandığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 06:57 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 06:57
Yemen'de Husiler sivillere saldırdı: 5 ölü, 20 yaralı

Marib Emniyet Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Husi militanlar tarafından ilin batısındaki Sarvah ilçesinden atılan katyuşa füzesi sivil halkın yoğun olduğu bir mahalleyi hedef aldı.

da sivillerden 5'i hayatını kaybetti, 20'si yaralandı. Yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor.

, Sarvah ilçesinde, Marib'in batısına bakan Heyelan Dağı'nın kontrolünü elinde bulunduruyor. Silahlı milisler bu bölgeden sık sık sivil yerleşim yerleri ve askeri alanlara saldırılar düzenliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı 'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015'ten beri meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yemen'de Husiler sivillere saldırdı: 5 ölü, 20 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN