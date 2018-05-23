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’da afyon üretimi rekor seviyede

Giriş Tarihi: 23.5.2018
Bırleşmış Milletler ve Suç Ofisi (UNODC), 'da uyuşturucu madde afyon üretiminin yüzde 63 artarak rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. UNODC'nin son yayımlanan raporunda, yaklaşık 328 bin hektar alanda afyon üretimi yapıldığı, bu afyon üretiminden elde edilen gelirin 4,1 ile 6,6 milyar dolar arasında değiştiği ifade edildi. Öte yandan militanları, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Cegatu ve Deh Yak ilçelerine düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 14 güvenlik görevlisini öldürdü.
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Afganistan’da afyon üretimi rekor seviyede
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