Aşk mektubu, 60 yıl sonra sahibine ulaştı

İngiltere
'de Louie Edyvean
isimli 79 yaşındaki kadının 1950'lerde müstakbel eşine yazdığı ve bir şeker kavanozuna evlilik cüzdanıyla birlikte koyduğu mektup kaybolmuştu. Mektup yıllar sonra çifte geri döndü. Louie Edyvean, mektupla birlikte evlilik cüzdanının bulunduğu kavanozu yanlışlıkla bir hayır kurumuna bağışlamıştı. Yıllar sonra Cathy Davies
isimli bir kadın kavanozu satın almıştı. Davies ise kavanozu arkadaşı Lizzie Dixon
'a hediye etmişti. Kadının kavanozu yere düşürüp kırmasıyla mektup ve evlilik cüzdanı ortaya çıktı. 5 SAATTE BULUNDU
Cornwall'da yaşayan Cathy Davies, Facebook'taki bir grupta, bulduğu mektubu ve evlilik cüzdanını sahibine ulaştırılması için yardım istedi. Davies'in yardım çağrısına yüzlerce kişi yanıt verdi. Facebook iletisi paylaşımdan 5 saat sonra Edyvean'in ailesinden bir yakını tarafından fark edildi. Mektubu Facebook aracılığıyla bulan Michelle Edyvean
mektubu Derek ve Louie isimli çifte evlerine giderek bizzat teslim etti. SEVİNÇTEN AĞLADI
Çift mektup ve evlilik cüzdanının kendilerine dönmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Mektubu yazan Louie mutluluktan Michelle'e sarılarak "Sen uzun zamandan beri beklediğimiz kadındın" dedi. Louie, 1961'de nikâh cüzdanının bir kopyasını yaptırmak zorunda kaldığını anlattı. Michelle, "Mektubu çifte verdim ve bana nasıl teşekkür edeceklerini bilemediler. Gözyaşları içinde kaldım ve eve kadar tüm yol boyunca ağladım" dedi. Mektubu bularak Michelle Edyvean'a veren Davies ise "Onları bulacağımızı asla tahmin etmiyordum. Çifti bulmak gerçekten muhteşem" diyerek yaşadığı sevinci ifade etti. Ergenlik çağında yazdığı aşk mektubuna kavuşan Louie, bu hafta 80'inci yaş gününü kutlayacak.