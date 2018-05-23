Endonezya’da yanardağ alarmı

Endonezya
'nın
Orta Cava bölgesindeki Merapi Yanardağı
'nda pazartesi gününden bu yana meydana gelen 4 küçük çaplı patlama için 2. seviyede alarm verilerek yakınlarında yaşayanların güvenli bir bölgeye tahliyesi sağlandı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yanardağ civarında tehlikeli bölgede yaşayan yaklaşık 660 kişinin güvenli bir alana tahliye edildiğini açıkladı. Merapi Yanardağı'ndan 11 Mayıs'ta 5 bin 500 metre yüksekliğine kadar kül ve duman püskürmesi nedeniyle bölgedeki Adisutjipto Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatılmıştı.