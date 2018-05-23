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Erdoğan’dan Abbas’a geçmiş olsun telefonu

Giriş Tarihi: 23.5.2018
Erdoğan’dan Abbas’a geçmiş olsun telefonu
Devlet Başkanı 'ın (82) pazar gününden bu yana tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğrafları yayımlandı. Abbas'ın iyileştiği ve sağlık durumunda önemli gelişmeler kaydedildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı da Abbas ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Abbas'a 18 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirve Toplantısı ve sonuç bildirgesi hakkında bilgi verdi. Filistin hükümeti ise Erdoğan'a İİT'yi olağanüstü toplaması sebebiyle teşekkür etti. Bu arada AFAD, Filistinli yaralıların tedavisi için Dünya Sağlık Örgütü'yle prensip anlaşması yaptı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yeniden seçilmesi dolayısıyla telefonla arayarak kutladı.
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Erdoğan’dan Abbas’a geçmiş olsun telefonu
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