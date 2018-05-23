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Fransa Başbakanı Philippe ziyaretini iptal etti

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in mayıs sonu için planlanan ziyaretinin iptal edildiği bildirildi. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Philippe'in 31 Mayıs-1 Haziran'da İsrail'e yapacağı ziyaret hakkında bilgi verildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 15:32
Fransa Başbakanı Philippe İsrail ziyaretini iptal etti

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in mayıs sonu için planlanan ziyaretinin iptal edildiği bildirildi. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Philippe'in 31 Mayıs-1 Haziran'da İsrail'e yapacağı ziyaret hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "gelecek günlerde hükümetin yürüttüğü çalışmaların yoğunluğu nedeniyle Başbakan Philippe'in İsrail ziyaretinin iptal edildiği" kaydedildi.

gazetesi, Philippe'in İsrail ziyaretinin iptal edilmesinin arkasında, ülkedeki demiryolu reformu, kamu yayıncısı kurumların işleyişi ile ilgili düzenlemeler ve haziran ayında yapılacak çalışmalar nedeniyle başbakanlık ajandasının yoğunluğunun olduğunu yazdı.

TRUMP'IN KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Fransa yönetimi, Başkanı Donald 'ın ülkesinin büyükelçiliğini 'e taşıma kararına tepki göstermiş, kararın bölgedeki iki devletli çözüm umutlarını suya düşürdüğünü açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da "ABD bu kararla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin () kararlarını ihlal etmiş ve uluslararası hukuka aykırı davranmıştır." demişti.

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Fransa Başbakanı Philippe İsrail ziyaretini iptal etti
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