Güneş Sistemi’nde ilk yerleşik göçmen

Jüpıter'ın yörüngesindeki bir asteroidin, Güneş Sistemi
'nde yıldızlar arası ilk yerleşik "göçmen" olduğu keşfedildi. Çalışmada, şu anda Jüpiter'in yörüngesinde bulunan 2015 BZ509 asteroidinin, bir başka yıldız sisteminden Güneş Sistemi'nin çekim alanına girerek burada uzun süre kalan ilk gök cismi olduğu belirtildi. Çalışmanın yazarlarından Fethi Namuni, "2015 BZ509, Güneş Sistemi'mizin yerlisi olsaydı diğer gezegenleri ve asteroidleri oluşturan gaz ve toz bulutuyla aynı istikamete sahip olurdu" dedi.