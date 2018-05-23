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'dan 'ye sert tepki

Dışişleri Bakanı Cevad , Dışişleri Bakanı Mike 'nun İran'a sert yaptırımlarla tehdit ettiği konuşmasını, "nezaketsiz ve mantık dışı" olarak nitelendirdi. Cuma günü , ve 'le yapılacak görüşmelere değinen Zarif, "ABD anlaşmadan ayrıldığı için bu süreci baltalayamaz" dedi.

ANKA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 17:19
İran'dan ABD'ye sert tepki

Tahran'da bakanlar kurulu toplantısı sırasında gündemdeki son gelişmeleri değerlendiren , Dışişleri Bakanı 'nun konuşmasını, "nezaketsiz ve mantık dışı" olarak nitelendirirken "Pompeo'nun konuşması tepki göstermeye bile değmez" dedi.

"DÜNYA HERGÜN ABD'NİN SKANDALLARINA TANIK OLUYOR"

Zarif, şu anda Pompeo'nun yanı sıra diğer D'li yetkililerin, "boş hayallere saplanıp kaldığını" belirterek, "Onlar ayrıca baskı grupların etkileri altında. Dünya kamuoyu hergün onların skandallarına tanık oluyor. Bunlar ABD'nin dış politikasının iflas ettiğini gösteriyor" eleştirisinde de bulundu.

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"ABD, İRAN HALKINI BÜTÜNLEŞTİRİYOR"

ABD'li yetkililerin "çirkin ve kötü tezahüratlarının" halkının bütünleşmesine sebep olacağını söyleye Zarif, Cuma günü AB, ve ile anlaşmanın geleceği konusunda yapılacak toplantıya değinirken de "Önümüzdeki Cuma günü ABD hariç diğer taraf ülkelerle Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu oturumu gerçekleşeceğini söyledi.

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Zarif şöyle devam etti:

"CUMA GÜNÜ SADECE NÜKLEER ANLAŞMAYI KONUŞACAĞIZ"

"ABD anlaşmadan ayrıldığı için bu süreci baltalamaz. Bu toplantıda diğer tarafların taahhütlerini nasıl yerine getirebileceklerini inceleyeceğiz. Biz yalnız ve ancak nükleer anlaşmayı konuşacağız, diğer konular asla gündemde olmayacak."

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Bakan Zarif, diğer tarafların nükleer anlaşmanın kazandırdığı ekonomik faydaları konusunda güvence sağlaması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu bağlamda verimli görüşmeler yapıldı. Fakat şu an diğer tarafların bize bu garantiyi verip veremeyeceği konusunda yorum yapmak çok erken. Önümüzdeki haftalarda kendi yöntemlerimizi açıklayacağız" şeklinde konuştu.

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İran'dan ABD'ye sert tepki
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