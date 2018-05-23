İran’la ABD arasında “tarihin en sert yaptırımları” kavgası

ABD
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran
'a yönelik "tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız" tehdidi, Başkan Donald Trump
'ın 2014'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından tırmanan Washington-Tahran hattındaki krizi bir kez daha alevlendirdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pompeo'nun tehdidine "Dünya bugün, ABD'nin tüm dünya adına karar vermesine müsaade etmiyor. Ülkeler bağımsızlık sahibi" dedi ve Trump'a sert çıkarak "Sen kimsin ki İran ve dünya için karar alabiliyorsun" ifadelerini kullandı.
Pompeo'nun İran'a yönelik açıkladığı 12 maddelik talep listesinin ise "nükleer programların Atom Enerjisi Ajansı'yla paylaşılması", "uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması", "İran'da tutulan ABD ve müttefiklerinin vatandaşlarının serbest bırakılması", "İran'ın Hizbullah, Hamas
ve İslami Cihad
gibi örgütlere desteğini kesmesi" gibi maddeler dikkat çekti.