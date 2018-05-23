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’la arasında “tarihin en sert yaptırımları” kavgası

Washington - hattı iyice gerildi. ’nin açıkladığı ‘tarihin en sert yaptırımlarına’ İran’dan “Dünya adına karar veremezsiniz” cevabı geldi

Giriş Tarihi: 23.5.2018
İran’la ABD arasında “tarihin en sert yaptırımları” kavgası
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'a yönelik "tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız" tehdidi, Başkan 'ın 2014'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından tırmanan Washington-Tahran hattındaki krizi bir kez daha alevlendirdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pompeo'nun tehdidine "Dünya bugün, ABD'nin tüm dünya adına karar vermesine müsaade etmiyor. Ülkeler bağımsızlık sahibi" dedi ve Trump'a sert çıkarak "Sen kimsin ki İran ve dünya için karar alabiliyorsun" ifadelerini kullandı.
Pompeo'nun İran'a yönelik açıkladığı 12 maddelik talep listesinin ise "nükleer programların Atom Enerjisi Ajansı'yla paylaşılması", "uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması", "İran'da tutulan ABD ve müttefiklerinin vatandaşlarının serbest bırakılması", "İran'ın Hizbullah, ve gibi örgütlere desteğini kesmesi" gibi maddeler dikkat çekti.
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İran’la ABD arasında “tarihin en sert yaptırımları” kavgası
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