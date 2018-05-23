İsrail’in katliam dosyası Lahey’de

Filistin
Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi
'ne (UCM), Yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçu işleyen İsrail
liler ile ilgili dosyayı teslim etti. Maliki, basın toplantısında, bugün hala sistematik bir şekilde işlenen suçlara maruz kalan Filistinliler için adaletin sağlanması amacıyla tarihi bir adım attıklarını söyledi.
Maliki, "UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'ya teslim ettiğimiz dosyayla hemen ve gecikmeden bir inceleme yapılması talebinde bulunduk. Dosyada işlenen suçlara ilişkin yeterince delil var. Bu adımı, nesilden nesle İsrail'in cezalandırılmadan işlediği suçlardan dolayı acı çeken Filistinliler için attık" dedi. ÜYE OLMASA DA YARGILANABİLİR
Suçlara sebebiyet verenlerin sorumlu tutulması gerektiğini belirten Maliki, "Teslim ettiğimiz dosyanın içerisinde Filistin topraklarında ve sınırlarında işlenen bütün suçlar mevcut. Buna Doğu Kudüs
ve Gazze
Şeridi de dahil. Özellikle Büyük Dönüş Yürüyüşü
'nde yapılan acımasız saldırıyla ilgili deliller de var. Bu adaletsizliğin Filistin'in geleceği olmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı. İsrail tarafından ise Filistin'in UCM adımı için "yasal geçerliliği olmayan bir adım" açıklaması yapıldı. Filistin, 2015'te Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmuştu, ancak İsrail'in UCM'ye üyeliği bulunmuyor. Ancak Filistin'in başvurusunun, İsrail'in işlediği diğer suçların soruşturulmasını da beraberinde getirebilir. ayrıca UCM, taraf olmayan ülkeleri de yargılayabiliyor. 'BÜYÜK ZARAR VERME AMACIYLA YARALADILAR'
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki göstericilere karşı kullandığı gerçek mermilerin iç organlara, kemik ve kaslara büyük zarar vermesi için kullanıldığını söyledi. İsrailli askerlerin, ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu 62 kişi şehit olmuştu. 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nden bu yana ise Filistinli şehit sayısı 100'ü geçerken, 12 binden fazla kişi de yaralandı. FEYRUZ'DAN FİLİSTİN VE KUDÜS'E DESTEK AĞITI
Arap dünyasının divası olarak nitelendirilen 83 yaşındaki Lübnanlı sanatçı Feyruz, seslendirdiği "Ne Zamana Kadar Ya Rab" isimli ağıtla işgal altındaki Filistin ve Kudüs'e destek oldu.