Kaçırdıkları çocuk için bitcoin ile fidye istediler

Güney Afrika 'da fidyeciler, 13 yaşındaki bir çocuğu kaçırarak ailesinden yaklaşık 120 bin dolar değerinde bitcoin talep etti

Güney Afrika'da kaçırılan bir çocuk için bitcoin ile fidye istendi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mpumalanga eyaletinde, arkadaşlarıyla oynadığı sırada kaçırılan 13 yaşındaki bir çocuğu serbest bırakmak için fidyeciler, aileden bitcoin ile 120 bin dolar değerinde ödeme yapması talebinde bulundu.

BİTCOİN HESABA YATMAZSA...

Fidyeciler, bitcoinin hesaba 27 Mayıs'a kadar yatmasını isteyerek aksi halde çocuğun öldürüleceğini ve cinayetin videoya çekilerek görüntülerin kendilerine gönderileceğini bildirdi. Olay ile ilgili soruşturma açıldığını belirten Polis Sözcüsü Leonard Hlathi, "Fidyeciler kaçırdıkları çocuğu sürükleyerek arabasına almış ve oradan uzaklaşmış. Soruşturmayı hassas bir şekilde yürütüyoruz. Kaçırılan çocuğun ailesi daha bitcoinin ne olduğunu bile bilmiyor ve ne yapacaklarını bilemez durumdalar, ciddi bir travma yaşıyorlar." dedi.

Güney Afrika Kayıp Çocuklar (MCSA) Derneğinden Bianca Van Aswegen da son bir yılda Güney Afrika'da 19 çocuğun kaçırılarak fidye istendiğini ve bunlardan 15'inin ailesine kavuştuğunu dile getirdi.

Aswegen, ödemenin bitcoin ile yapılması talebinin Güney Afrika'da bir ilk olduğunu sözlerine ekledi.