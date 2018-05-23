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Maduro sini sınır dışı ediyor

Devlet Başkanı , 'nin Caracas si Todd Robinson'a ülkeden ayrılması için süre verdi. Robinson ve yardımcısı Brian Naranjo'ya Venezuela hükümetine karşı komplo kurdukları gerekçesiyle ülkeden ayrılmalarını isyeten Maduro, ABD Büyükelçisini etme kararını televizyonda açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 21:37 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 01:42
Maduro ABD büyükelçisini sınır dışı ediyor

Maduro televizyondan yaptığı açıklamada, Robinson ve yardımcısı Brian Naranjo'ya hükümetine karşı komplo kurdukları gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları için süre verdiğini duyurdu.

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Maduro'nun ifadeleriyle ilgili tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da gerçekleşen leri "hileli" olduğu gerekçesiyle kınadığını açıklamıştı.

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"DEMOKRASİMİZE HAKARETTİR"

Açıklamada, "ABD, 20 Mayıs'ta gerçekleşen Venezuela'daki hileli seçimleri kınıyor. Bu sözde seçimler anayasaya saldırı ve Venezuela'nın geleneksel demokrasisine hakarettir." ifadesine yer verilmişti.

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Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena da yaptığı açıklamada seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti.

Lucena, 5 milyon 800 binden fazla oy alan Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 oy oranı ile yeniden devlet başkanı seçildiğini duyurmuştu.

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Maduro ABD büyükelçisini sınır dışı ediyor
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