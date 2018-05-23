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Müthiş iddia! 'Putin’in süper füzesi çakıldı'

lideri ’in dünyaya duyurduğu nükleer motorlu süper füze yeni tartışmalara yol açtı. Amerikan kaynakları Putin’in süper füzesinin tüm denemelerde ancak 4 dakika havada kalabildiğini ileri sürerken, Kremlin Sözcüsü Peskov, “Onlara değil, Putin’e inanın” açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 23.5.2018 10:36
Müthiş iddia! 'Putin’in süper füzesi çakıldı'

'nın pratikte sonsuz menzile sahip nükleer motorlu seyir füzeleri geliştirdiğini 1 Mart tarihinde tarafından Federal Meclise hitaben konuşmasında dünyaya açıklamıştı.

ABD İSTİHBARAT KAYNAKLARI...

Putin'in süper füzelerini hatırlayan Amerikan kanalı dün kaynaklarına dayanarak, "Putin'in süper füzesi tüm deneyleri başarısızlıkla sonuçlanmış. Amerikan istihbaratı kaynaklarından aldığımız bilgiye göre nükleer motorlu füze 4 defa denenmiş ve her seferinde yere çakılmış. En başarılı fırlatma 4 dakika sürmüş ve 22 mil yol alan Putin'in süper füzesi yere çakılmış. En başarısız deneyde ise füze ancak 4 saniye havada kalabilmiş" açıklamasına yer verdi.

FÜZE DENEMELERİ BAŞARISIZ MI?

Amerikan televizyon kanalının bu iddiası Rusya'da da tartışma konusu oldu. Putin'in Sözcüsü 'un sadece Rus medyası için yaptığı brifing toplantısında "CNBC verileri doğru mu? Füze demeleri başarısız mı?" sorusuna "Sizlere CHBC kanalının söylediklerine değil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söylediklerine inanmanızı tavsiye ederim" kısa yanıtını verdi.

İnip vurdular!

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Müthiş iddia! 'Putin’in süper füzesi çakıldı'
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