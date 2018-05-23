Ormanı yakan gence 36 milyon dolar ceza

ABD
'nin
Oregon eyaletinde yaşayan bir genç, arkadaşlarıyla birlikte bir çalılığın üzerine maytap atıp dev bir orman yangın
ı çıkardığı için 36 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi. 15 yaşındaki gencin arkadaşlarının telefonunda, çalılıklara atılan maytapların, o bölgeden yükselen dumanın ve gençlerin gülüşmelerinin bulunduğu öne sürüldü. Olayın ardından çıkan yangın yaklaşık 2 milyon metrekarelik ormanlık alanın yanmasına neden olmuş ve 2 Eylül'de başlayan yangın ancak 30 Kasım'da tamamen kontrol altına alınabilmişti. Gençlerin çıkardığı yangın nedeniyle eyaletler arası 84 yol, 10 gün boyunca kapalı kalmış ve 5 bin konut alevlerin tehdidi altında yaşamış, yüzlerce kişi yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmıştı. Gencin böyle bir cezayı ödeyemeyeceğine dair itirazlara kulak asmayan hakim, 15 yaşındaki çocuğa 36 milyon dolar para cezası, 5 yıl denetimli serbestlik ve 1920 saat ABD Ormancılık Servisi'nde kamu hizmeti yapma cezası verdi. Çocuğa aynı zamanda orman yangınından etkilenen 152 kişiye de bizzat özür mektubu yazması cezası verildi.