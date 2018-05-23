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Profesör tartışması

Giriş Tarihi: 23.5.2018
Profesör başbakan tartışması
'da iki haftadır süren müzakerelerin ardından kurulan aşırı sağcı Lig ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetinin olarak açıkladığı Floransa ve Luiss üniversitelerinde özel hukuk profesörlüğü yapan Giuseppe Conte'nin özgeçmişinin sahte olduğu iddiaları ülkeyi karıştırdı. Conte, öz geçmişinde, Üniversitesi'nde, 2008 ile 2012 arasında, her yaz çalışmalar yaptığını belirtti.
Ancak New York Times gazetesinin ulaştığı üniversitenin sözcüsü bu bilgiyi yalanladı. Il Post adlı haber sitesi, bu şüpheler üzerine, profesörün öz geçmişinde belirttiği ve çalışmalar yürüttüğünü belirttiği tüm üniversite ve enstitülerle irtibata geçtiklerini ve hepsinden onay beklediklerini yazdı. Öte yandan iki partinin yaptığı AB dışında alternatif bir kur arayışına girileceğine açıklamaların hayata geçirilip geçirilmeyeceği merakla bekleniyor.
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Profesör başbakan tartışması
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