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’nın Lafarge’a tepki teklifine ’den ret

'nın 'de teröristleri destekleyen Fransız çimento firmasına tepki gösterme karrına 'den ret geldi. Rusya'nın Fransız çimento şirketi Lafarge'a ortak tepki göstermek amacıyla sunduğu teklifi ABD'nin kabul etmediği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 15:41
Rusya’nın Lafarge’a tepki teklifine ABD’den ret

'de teröristleri desteklemekle suçlanan Fransız çimento şirketi Lafarge'a ortak tepki göstermek için 'nın sunduğu teklifi 'nin kabul etmediği bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Yeni Tehditler ve Zorluklar Dairesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Feoktistov, 'ta terörizmin finansmanına karşı Rus-Amerikan istişare toplantısının ardından Rus gazetecilere açıklamalarda bulundu. Feoktistov, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubunun Paris'te haziran ayında düzenlenecek uluslararası toplantısında yapılacak açıklamayla Lafarge firmasına tepki göstermenin bir seçenek olduğunu belirtti.

EĞER SUÇLAMALAR DOĞRULANIRSA...

Rusya'nın Lafarge'ın terör örgütü 'ı desteklediğine yönelik suçlamalar konusundaki soruşturmada aceleci olmadığını vurgulayan Feoktistov, "Eğer suçlamalar doğrulanırsa bu elbette Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının, AB'nin yürürlükte olan ambargosunun ve terör örgütlerinin finansmanıyla ilgili yürürlükteki kararların çok ağır ihlalidir. ABD'ye uluslararası arenada bu hususta tepki göstermesi için öneride bulunduk." dedi.

ABD'nin bu hususta Rusya'nın önerisine 'nin ve Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubunun incelemelerini tamamlamasına kadar tepki vermenin gerek olmadığı yönünde cevap verdiğine dikkat çeken Feoktistov, Rusya'nın bu meseleyle ilgili kamuoyunun aydınlatılması gerektiği düşüncesinde olduğunun altını çizdi.

Fransız Lafarge firmasının, Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için DEAŞ'ın da aralarında bulunduğu terör gruplarına haraç verdiği iddia edilmişti.

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Rusya’nın Lafarge’a tepki teklifine ABD’den ret
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