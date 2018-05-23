Tehlike devam ediyor! Kilauea yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

ABD'de bulunan Kilauea yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor. 1983 yılından beri patlamaların yaşandığı yanardağ şiddetini arttırarak lav püskürtmeye başlamıştı. Yanardağdaki çeşitli çatlaklar üzerinden püsküren lavlar nedeniyle gökyüzüne küller ve zehirli gazlar yayılıyor. Bir çok kişinin tahliye edildiği yanardağ çevresinde tehlike devam ediyor.
Giriş Tarihi: 23.5.2018 09:54Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 09:59
Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii Eyaleti'nde bulunan Kilauea Yanardağı'nda şiddetli patlamalar devam ediyor. Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar görülüyor.