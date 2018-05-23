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devam ediyor! lav püskürtmeye devam ediyor

ABD'de bulunan lav püskürtmeye devam ediyor. 1983 yılından beri patlamaların yaşandığı yanardağ şiddetini arttırarak lav püskürtmeye başlamıştı. Yanardağdaki çeşitli çatlaklar üzerinden püsküren lavlar nedeniyle gökyüzüne küller ve zehirli gazlar yayılıyor. Bir çok kişinin tahliye edildiği yanardağ çevresinde devam ediyor.

Giriş Tarihi: 23.5.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 09:59
Tehlike devam ediyor! Kilauea yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Eyaleti'nde bulunan 'nda şiddetli patlamalar devam ediyor. nın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar görülüyor.

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Tehlike devam ediyor! Kilauea yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor
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