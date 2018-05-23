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Trump- Kim zirvesi iptal edilebilir

Başkanı ve Lideri Kim Jong Un arasında 'da Singapur'da gerçekleşeceği planlanan zirve iptal edilebilir. Trump, Başkanı Moon Jae-In ile gerçekleşitrdiği görüşmeden sonra Kim zirvesine ilişkin endişelerini dile getirdi. Trump Zirve konusunda şüpeli tavırlarını devam ettirdi.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 09:59
Trump- Kim zirvesi iptal edilebilir

Trump, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı görüşmede Singapur'da yapılacak zirveye ilişkin şüpheler uyandırdı. Moon 'nin ile yapılacak zirve görüşmesinden vazgeçme tehdidi üzerine Trump'ı bu ihtimale izin vermemeye ikna etmek için Washington'a geldi.

"...BU YAPILMAYACAK"

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada , "Çok yüksek ihtimal var... bu yapılmayacak. Ve bu sorun değil... Bu, belirli bir süre boyunca olmayacağı anlamına gelmez. Ancak, 'da olmayabilir. Ancak, büyük olasılıkla toplantımızı yapacağız" dedi.

Trump, toplantının planlandığı tarihte yapılıp yapılmayacağının "çok yakında" belirleneceğini de söyledi. Trump ayrıca "Kuzey Kore'nin büyük bir ülke olma şansı var ve bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin hala zirveyi 12 Haziran'da yapmayı planladığını belirtti ancak zirvenin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öngörmedi.

TRUMP-MOON GÖRÜŞMESİ KİM İLE BAŞA ÇIKMA ÇABASI

Trump'un 'e yaptığı açıklamalar ABD ve Kuzey Kore liderleri arasındaki ilk defa yapılacak zirvenin gecikme veya iptal olasılığının şimdiye kadarki en güçlü işareti oldu. Trump ve Moon'un görüşmesinin asıl amacı, Kim'le başa çıkmak için ortak bir stratejinin küçük bir düzenlemesini yapmaktı. Ancak bu görüşme, geçen hafta Pyongyang'ın planlanan zirveden çekilme tehdidinden sonra bir kriz oturumu oldu.

Moon, Trump ve Kim arasında yapılacak zirveye ilişkin iyimser açıklamalar yaptı. Ulusal güvenlik danışmanı Chung Eui-yong, Washington'a giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, "yüzde 99.9 ihtimalle" Trump-Kim zirvesinin planlandığı gibi gerçekleşeceğine inandığını söyledi.

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Trump- Kim zirvesi iptal edilebilir
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