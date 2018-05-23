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, kullanıcılarını engelleyemeyecek

'de federal bir yargıç, ABD Başkanı Donald 'ın 'daki bazı kullanıcıları engellemesinin ayrımcılık sayılacağına ve Anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 21:59
Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

Güney Bölgesi Federal Yargıcı Naomi Reice Buchwald, 'ın kullanımıyla ilgili davada kararını açıkladı.

Yargıç Buchwald, Başkanı olarak Trump'ın Twitter hesabının kamusal bir alan olduğuna, buradaki tüm açıklamaların herkese açık olması gerektiğine ve bazı kullanıcıların engellenmesinin 1. maddesine aykırılık teşkil edeceğine hükmetti.

Yargıç, kararında, Anayasal olarak hiç kimsenin görüşlerini açıklama hakkından mahrum bırakılamayacağını, bu sebeple Trump'ın bazı takipçilerini engellemesinin yasal dayanağı olmadığını belirtti.

Kararla ilgili henüz ve ABD bir açıklama yapılmadı.

Dava ilk olarak "Knight Foundation" adlı vakıf tarafından, Trump'ın engellediği 7 Amerikan vatandaşı adına New York'ta açılmıştı.

ABD Başkanı Trump, başkan seçilmeden önce kullanmaya başladığı "realDonaldTrump" adlı Twitter hesabını halen kullanmaya ve birçok açıklamasını bu platformdan yapmaya devam ediyor.

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Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek
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