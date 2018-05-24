Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Bakanı Pompeo'dan açıklaması

Bakanı Pompeo, 'nin kuzeyinde ve ABD arasındaki sorunların çözülmesini umut ettiğini belirterek, "Umarım sonunda iki müttefiki risk yaratacak şekilde birbirine çok yaklaşmayacaktır." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 21:14 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 21:45
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Bakanı Mike Pompeo, Se Dış İlişkiler Komisyonunda 2019 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında katıldığı oturumda komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.

New Hampshire eyaleti Senatörü Jeanne Shaheen'in sorularına karşılık Pompeo, Mevlüt Çavuşoğlu'yla yakın zaman içerisinde görüşeceğine dikkati çekti.

Pompeo, görüşmelerde "ana" konulardan birisinin 'nin kuzeyi olacağına vurgu yaparak, kendisinden önce ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson döneminde yapılan görüşmeler bağlamında bir yol haritası çıkarıldığını kaydetti.

Suriye'nin kuzeyinde ve ABD arasındaki sorunların çözülmesini umut ettiğini vurgulayan Pompeo, "Umarım sonunda iki NATO müttefiki risk yaratacak şekilde birbirine çok yaklaşmayacaktır." diye konuştu.

"BRUNSON'UN 'İADESİNİ' KONUŞTUK"

Pompeo ayrıca, Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmelerde Türkiye'de terör örgütleri ve adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'un "iadesini" konuştuğunu söyledi.

Brunson hakkındaki iddiaların "tamamen yanlış" olduğunu iddia eden Pompeo, "Henüz bir başarı sağlanmadı, fakat emin olabilirsin ki bu konu üzerine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Pompeo, S-400 konusunda ise Türkiye'yle Rus savunma sistemini almaması yönünde görüştüğünü belirterek, "S-400 konusunda aldıkları pozisyon Türkiye ve NATO arasında problemlerin çıkmasına sebep oluyor. Kendilerine alternatif sunduk. Umut ediyoruz ki tavırları NATO'nun hedefleriyle uyum içerisinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının ise hala devam eden bir süreç olduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN