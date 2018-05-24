Son Dakika:ABD- Kuzey Kore zirvesi iptal edildi!

ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da görüşmesinin şu anda uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği duyuruldu. Beyaz Saray, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim'e yazdığı mektubu yayınlandı.

KİM JONG UN'UN AÇIKLAMALARINDA "BÜYÜK ÖFKE VE DÜŞMANLIK"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Malezya'da planlanan zirvenin gerçekleşmesinin şu an için uygun olmadığını açıkladı. ABD Başkanı, Singapur'da planlanan zirvenin iptal edilmesine bahane olarak, Kim Jong-un'un son açıklamalarında 'büyük öfke ve açık düşmanlık' bulunmasını gösterdi.

Trump'ın Kim Jong-un'a yazdığı mektupta, Kuzey Kore lideriyle bir gün buluşmayı arzu ettiği ifadesi yer alıyor.