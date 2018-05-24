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Son Dakika:- zirvesi iptal edildi!

Başkanı ile Lideri arasında yapılması planlanan tarihi zirve iptal edildi. Trump'ın Kim'e yazdığı mektubu yayınladı.

Giriş Tarihi: 24.5.2018 16:49 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 17:05
Son Dakika:ABD- Kuzey Kore zirvesi iptal edildi!

Başkanı Trump'ın lideri Kim Jong-un ile Singapur'da görüşmesinin şu anda uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği duyuruldu. , Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim'e yazdığı mektubu yayınlandı.

KİM JONG UN'UN AÇIKLAMALARINDA "BÜYÜK ÖFKE VE DÜŞMANLIK"

ABD Başkanı , Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Malezya'da planlanan zirvenin gerçekleşmesinin şu an için uygun olmadığını açıkladı. ABD Başkanı, Singapur'da planlanan zirvenin iptal edilmesine bahane olarak, Kim Jong-un'un son açıklamalarında 'büyük öfke ve açık düşmanlık' bulunmasını gösterdi.

Trump'ın Kim Jong-un'a yazdığı mektupta, Kuzey Kore lideriyle bir gün buluşmayı arzu ettiği ifadesi yer alıyor.

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Son Dakika:ABD- Kuzey Kore zirvesi iptal edildi!
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