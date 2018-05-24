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'nın göbeğinde vicdanlara duvar!

'da mülteci akını 3.yılında. Ülkelerindeki tan kaçarak Avrupa'ya sığınan mazlum göçmenlerin dramına yenisi ekleniyor. Başkanı 'ın sınırına örmeyi planladığı duvarın fikir babası Avrupa. milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaparken Avrupa ülkeleri insanlığın üstüne duvar ördü.

Giriş Tarihi: 24.5.2018 16:24 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 16:27
Avrupa'nın göbeğinde vicdanlara duvar!

'da mülteci akını 3'üncü yılında. Ülkelerindeki tan kaçarak Avrupa'ya sığınan mazlum göçmenler, beklediği insanlığı 'dan, , veya 'den değil 'den buldular.

Milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan Türkiye, mültecilere sahip çıkarken medet umulan Avrupa devletleri sınırlarıyla birlikte vicdanlarına da duvarlar ördü...

SINIRLAR DUVARLARLA ÖRÜLÜ

Başkanı 'ın gündeme getirdiği sınırlara duvar örme tabiri her ne kadar şuan kendisiyle özdeşleşse de aslında bu önlemin fikir babası Avrupa'nın ta kendisi. Mülteci akımını önlemek için sınırlarını dikenli teller ve demir duvarlarla çeviren Avrupa, milyonlarca mülteciyi bu sınırlarda kaderlerine terk etti.

2015 yılında 1285 kilometre sınır arazisini tellerle örerek giriş çıkışa kapatan Avrupa devletleri, Macaristan, , Hırvatistan ve Slovenya insanlıklarına da duvar ördü. Yer yer boyu üç metreyi bulan dikenli tellerle kaplı arazide mültecilere sırt çevrildi.

TRUMP'IN DUVAR FİKRİ

Duvar kelimesi ile Trump'ın birlikte anılmasının önemli bir sebebi bulunuyor. ile ABD arasındaki sınıra dev duvarlar örmeyi planlayan ABD Başkanı, buna gerekçe olarak da Meksika'dan gelen yasa dışı göçmenlerin suça meyilli olmasını bahane ediyor, ayrımcılık yapıyor.

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Avrupa'nın göbeğinde vicdanlara duvar!
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