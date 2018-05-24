Çatı katından servet çıktı

Fransa'da bir evin çatı katı
nda bulunan ayakkabı kutusunun içinden çıkan 18'inci yüzyıla ait bir Çin vazosunun, Sotheby's'in önümüzdeki ay düzenleyeceği müzayedede en az 500 bin euroya satılması bekleniyor. Qing Hanedanlığı döneminde İmparator Qianlong'a ait olan koleksiyonun bir parçası olan bu porselen vazonun 12 Haziran'da Paris'te düzenlenecek müzayedenin yıldızı olacağı belirtildi. Vazonun sahibi ise "Biz vazoyu pek beğenmemiştik. Büyükbabam ve büyükannem de sevmemişti. O yüzden çatı katına koymuştuk" diye konuştu.