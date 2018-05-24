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Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var!

Avrupa medyası yine Erdoğan karşıtlığına hız verdi. 'da yayınlanan dergisi skandal bir kapak ile 'deki lere yönelik saldırılara başladı. Fransa'da yaşanan protestoları ve polis şiddetini görmezden gelen Le Point dergisi Erfdoğan'ın fotoğrafını kapakta kullanırken Türkiye'deki seçimlere yönelik küstah yorumlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.5.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 12:28
Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var!

'de yapılan tüm lere müdahale etmeye çalışan Avrupa medyasının hedefi yine oldu. 'da yayın yapan Dergisi, bu hafta kapağına Erdoğan'ı taşıyarak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın karşısında yerini aldı.

Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var!

FRANSIZIN SEÇİM ÇALIŞMASI

Paris'te devam eden gösterileri görmezden gelen dergi, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının oy tercihini değiştirebilmek için kirli bir kampanyaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör deme küstahlığında bulunan dergi, Türkiye'de durumun kötü olduğunu yazdı.

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Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var!
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