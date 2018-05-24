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'dan Fransız dergiye sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , 'da yayınlanan dergisinin kapağında yer alan küstah başlığa ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Kalın. "'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı" dedi.

Giriş Tarihi: 24.5.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 17:41
İbrahim Kalın'dan Fransız dergiye sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , 'da yayınlanan dergisinin kapağına ilişkin, "'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"BİR FRANSIZ DERGİSİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DİKTATÖR' DEMİŞ"

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Le Point dergisinin bu haftaki kapağına ilişkin açıklama yaptı. Paylaşımında, "Bir Fransız dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' demiş." ifadesini kullanan Kalın, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz"Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Fransız Le Point dergisinin kapağı) Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz"

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İbrahim Kalın'dan Fransız dergiye sert tepki!
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