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'in kararına tepki

, 'in altındaki topraklarında birimi inşa etme kararını kınadı. Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, İsrail'in yerleşim birimi faaliyetlerini kınayarak bunun yasa dışı ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu, barış seçeneğine de doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 23:33 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 23:33
İsrail'in yeni yerleşim kararına tepki

Söz konusu birimi kararının uluslararası toplumun iradesine ve ilgili uluslararası kararlara karşı bir meydan okuma olduğunu kaydeden Mumeni, uluslararası toplumun tamamının yerleşim birimlerini reddettiğini ve bunu yasa dışı olarak kabul ettiğini vurguladı.

Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 'nın Cudea ve Samaria bölgelerinde 30 yeni yeri kurmayı planladıklarını belirtmişti.

Liberman, bahsi geçen yerleşim yerlerine başlangıçta 2 bin 500, ilerleyen tarihlerde de bin 400 konut daha inşa etmeyi planladıklarını dile getirmişti.

AB'den yasa dışı İsrail yerleşim yerleri raporu

İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, 'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yasa dışı yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekiler de ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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İsrail'in yeni yerleşim kararına tepki
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