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'nın kuzeyindeki Rapallo kentindeki merkezine İslamofobik düzenlendi. Saldırgan, merkezdeki Kur'an-ı Kerim'i yırttı, üstüne kalemle çizdi ve hakaret dolu sözler yazdı. Aynı merkez, geçen ay da bir hırsızlık olayına maruz kalmış, içeri giren kimliği belirsiz kişi kasayı çalmaya çalışmıştı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 23:39 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 23:39
İtalya'da İslam merkezine saldırı

n ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Rapallo şehrinde bulunan bir merkezi, İslamofobik ya uğradı. Merkezin üç girişinden birindeki kapıya da zarar vererek içeri giren kimliği belirsiz saldırgan, kasa ile namaz sırasında kullanılan mikrofonu çaldı.

Saldırgan, merkezdeki Kur'an-ı Kerim'i yırttı, üstüne kalemle çizdi ve hakaret dolu sözler yazdı.

İki gün önce binayı saldırıya uğramış halde bulan merkezin sorumlusu, geçen hafta salı günü olağan şekilde merkezi kapattığını söyledi.

Merkezin sorumlusu, saldırının geçen hafta salı ile bu hafta pazartesi gününe denk gelen bir günde gerçekleşmiş olmasının dikkat çektiğini dile getirdi. Polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Aynı merkez, geçen ay da bir hırsızlık olayına maruz kalmış, içeri giren kimliği belirsiz kişi kasayı çalmaya çalışmıştı.

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İtalya'da İslam merkezine saldırı
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