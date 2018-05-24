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'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...

'nın Torino kentinde bir tren ile bir kamyonun çarpışması nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 24.5.2018 12:51
İtalya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...

'nın Torino kentinde bir tren ve kamyon çarpıştı. Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerden birinin makinist olduğu, diğerinin ise olay yerinde ağır yaralanan bir yolcuğu olduğu belirtildi.

İtalyan basını, kazaya karışan Litvanya plakalı kamyonun sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığını yazdı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle üç vagon raydan çıkarken, kurtarma ekiplerinin günün ilk ışıklarıyla birlikte tren enkazında sıkışan kimsenin olup olmadığıyla ilgili bir kontrol daha yaptıkları belirtildi.

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İtalya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...
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