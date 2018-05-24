Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kuzey Kore'den Pence'e tepki!

'den Pence'e tepki!

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Choe Son-hui, ABD Başkan Yardımcısı Mıke Pence'nin Kuzey Kore'ye yaptığı Libya benzetmesi nedeniyle topa tuttu. Pence'nin söylemlerini "aptalca" ve "cahilce" bulan Choe ABD BAşkanı ile Kuzey Kore Lideri ile yapılacak zirvenin kesin olmadığını belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 09:59
Kuzey Kore'den Pence'e tepki!
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Choe Son-hui, ABD Başkanı ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran için planlanan zirvenin yapılıp yapılmaması konusunun tekrar düşünüleceğini belirtti.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberine göre, Choe, ABD Başkan Yardımcısı 'in Kuzey Kore'nin Libya gibi olacağıyla ilgili açıklamalarını "aptalca" ve "cahilce" olarak nitelendirdi.

PENCE KUZEY KORE'NİN DURUMUNU KESİNLİKLE ANLAMIYOR

Choe, Pence'in Kuzey Kore'nin durumunu kesinlikle anlamadığını vurguladı.

ABD'ye diyalog için asla yalvarmayacaklarını ifade eden Choe, ABD'nin Kuzey Kore ile toplantı odasında oturması ya da Pyongyang'la nükleer restleşmeye girmesinin, ABD'nin davranışlarına bağlı olduğunu belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'ye uyarıda bulunarak aksi durumda bu ülkenin sonunun Libya'ya benzeyebileceğini öne sürmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey Kore'den Pence'e tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN