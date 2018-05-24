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’yı fotoşopla ‘yıktılar’

Giriş Tarihi: 24.5.2018
Mescid-i Aksa’yı fotoşopla ‘yıktılar’
ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'a hediye edilen ve 'nın olduğu alana sözde Süleyman Mabedi'nin inşa edildiğini gösteren fotoğrafı tepkilere neden oldu. Friedman'ın "Achiya" adlı bir yardım kuruluşu görevlileri tarafından kendisine hediye edilen fotoğrafı kabul ederken gülerek poz verdiği karaler sosyal medyada sert yorumlara neden oldu. ABD elçiliğinden Friedman'ın fotoğraftaki değişiklikten haberdar olmadığı öne sürüldü. Filistin Kurtuluş Örgütü ise "Elçinin fotoğrafı alırken yüzünde oluşan gülümseme her şeyi açıklıyor" açıklamasını yaptı.
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Mescid-i Aksa’yı fotoşopla ‘yıktılar’
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