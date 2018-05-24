Mescid-i Aksa’yı fotoşopla ‘yıktılar’

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'a hediye edilen ve Mescid-i Aksa
'nın olduğu alana sözde Süleyman Mabedi'nin inşa edildiğini gösteren Kudüs
fotoğrafı tepkilere neden oldu. Friedman'ın "Achiya" adlı bir yardım kuruluşu görevlileri tarafından kendisine hediye edilen fotoğrafı kabul ederken gülerek poz verdiği karaler sosyal medyada sert yorumlara neden oldu. ABD elçiliğinden Friedman'ın fotoğraftaki değişiklikten haberdar olmadığı öne sürüldü. Filistin Kurtuluş Örgütü ise "Elçinin fotoğrafı alırken yüzünde oluşan gülümseme her şeyi açıklıyor" açıklamasını yaptı.