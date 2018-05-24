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Başkanı , bağış toplama etkinliğine katılmak için geldiği 'ta gösterileriyle karşılandı.

Giriş Tarihi: 24.5.2018 12:12
New York'ta Trump'a protesto

Başkanı Donald , bağış toplama etkinliğine katılmak için geldiği doğum yeri ve Demokratların kalesi 'ta edildi.

Protestocular, Manhattan'da Lotte New York Palace Otel'de bağış toplama etkinliğine katılan Trump'ı sıcak karşılamadı.

Trump karşıtı dövizler taşıyan göstericiler, "Tüyler ürperten tweetler atan birini değil, lider istiyoruz", "Yalancı, hırsız, avcı" diye slogan attı.

Bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatıldığı New York'ta, Trump'ın etkinliğe katıldığı otelin önüne de kamyonlar park edildi.

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New York'ta Trump'a protesto
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