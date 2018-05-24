O fotoğraflar ilk kez yayınlandı! İşte Kuzey Kore'nin tesisleri...

UYDU FOTOĞRAFLARI DÜNYA İLE PAYLAŞILDI...

Dünya Kuzey Kore'nin Punggye-ri nükleer test sahasından gelecek haberi bekliyor. Yabancı gazetecileri ülkeye davet eden Pyongyang yönetimi, nükleer tesisi kapatacak.

Amerikan DigitalGlobe şirketi, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan tesisin son uydu fotoğraflarını dünya ile paylaştı. Fotoğraflar nükleer deneme sahasındaki tüm bina ve platformları net şekilde gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşecek tarihi zirve ise giderek belirsizleşiyor.