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O fotoğraflar ilk kez yayınlandı! İşte 'nin tesisleri...

Giriş Tarihi: 24.5.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 09:44
O fotoğraflar ilk kez yayınlandı! İşte Kuzey Kore'nin tesisleri...

UYDU FOTOĞRAFLARI DÜNYA İLE PAYLAŞILDI...

Dünya 'nin Punggye-ri nükleer test sahasından gelecek haberi bekliyor. Yabancı gazetecileri ülkeye davet eden Pyongyang yönetimi, nükleer tesisi kapatacak.

Amerikan DigitalGlobe şirketi, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan tesisin son uydu fotoğraflarını dünya ile paylaştı. Fotoğraflar nükleer deneme sahasındaki tüm bina ve platformları net şekilde gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşecek tarihi zirve ise giderek belirsizleşiyor.

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O fotoğraflar ilk kez yayınlandı! İşte Kuzey Kore'nin tesisleri...
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