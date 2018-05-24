Son dakika: Kayıp Malezya uçağı bulundu!

Temmuz 2014'te Hollanda'dan kalktıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağı vuran Rus yapımı BUK füzesinin, Rusya'dan getirilen bir füze rampasından fırlatıldığı açıklandı. Olayı inceleyen uluslararası araştırma komisyonundan Hollanda Başsavcısı Fred Westerbeke, füzenin Ukrayna'daki Rus yanlısı isyancıların elinde bulunan Pervomajsk köyündeki fırlatma rampasından atıldığını belirtti. Westerbeke, füze rampasının , MH17 uçağının düşmesinden sonra Rusya'ya geri götürüldüğünü söyledi.

FÜZE RUS ORDUSUNA AİT

Hollanda'dan Malezya'ya doğru havalanan ve 298 yolcu taşıyan uçağın füzeyle düşürülmesini araştıran uzmanlar, sonuçları açıkladı. Araştırmacılar, Temmuz 2014'te gerçekleşen faciaya Rus ordusuna ait bir füzenin yol açtığını duyurdu. Buna göre, uçağı parçalayan söz konusu füze 53. Uçaksavar Tugayı tarafından ateşlendi.

Milliyet'in haberine göre;Füzenin isabet ettiği MH17 sefer sayılı Malezya uçağının parçaları, kilometrelerce alana yayılmıştı.