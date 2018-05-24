Yeşil kanlı kertenkele ilaç olabilir

PAPUA Yeni Gine
'ye özgü tür olan "Prasinohaema prehensicauda" bu zamana kadar bilinen ilk yeşil kanlı canı. Lousiana State Üniversitesi'nden Zachary Rodriguez, Susan Perkins ve Christopher Austin'in çalışmasına göre bu canlının kanı, kasları, kemik ve mukoza dokusunun açık yeşil renkte olması kırmızı kan hücrelerini parlak kırmızı rengini gölgeliyor. Yeşil rengin kaynağı ise kertenkelenin dolaşım sisteminde yoğun bulunan yeşil renkli safra pigmenti olan biliverdin. "Prehensil Yeşil ağaç kertenkelesi" olarak bilinen hayvanın kanındaki biliverdin oranı ise insan için ölümcül olan miktarın 40 kat fazlası. Rodriguez, biliverdin oranının hiçbir hayvanda bu kadar yüksek olmadığını söyledi. DIŞ HABERLER