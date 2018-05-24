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darbecilere iltica hakkı verdi

STELYO BERBERAKIS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018
, 'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkesine kaçan darbeci askerlere iltica hakkı verdi. Danıştay Genel Kurulu'nda, Yunanistan Hükümeti'nin darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı'ya verilen sığınma hakkının iptaline yönelik itirazı değerlendirildi. Dün toplanan Danıştay hâkimlerinin, hükümetin karara yönelik itirazını reddederek, darbecilere iltica hakkı verilmesini onayladığı belirtildi. Özkaynakçı hakkında verilen kararın emsal teşkil etmesi sebebiyle, diğer 7 darbeci asker için de iltica hakkı tanınması onaylanmış oldu. Karar üzerine serbest kalacak 8 firari askerin kendilerine verilecek seyahat belgeleriyle Yunanistan dışına çıkabilecekleri belirtiliyor.
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Yunanistan darbecilere iltica hakkı verdi
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