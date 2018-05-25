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“Erdoğan’ın şanlı duruşu hâlâ gözlerimizde”

BARIŞ SAVAŞ Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018
“Erdoğan’ın şanlı duruşu hâlâ gözlerimizde”
Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı , "'Türkiye, Filistin'e ne yaptı?' diyenlere kulak asmayın, onlar kıskanıyor. Sizler Kudüs konusunda asla cimri davranmadınız. şehitleri hala bizim gönüllerimizde, Recep Tayyip Erdoğan'ın o şanlı duruşu hala bizim gözlerimizde" dedi. İstanbul Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Meşal "Allah'ın izniyle çok yakında büyük zafer gerçekleşecek. Bizler gerçek ve özgür Mescid-i Aksa'nın kapısından gireceğiz. Büyük olaylar, tarihte hep hayallerle başlamıştır" diye konuştu.
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“Erdoğan’ın şanlı duruşu hâlâ gözlerimizde”
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