“Erdoğan’ın şanlı duruşu hâlâ gözlerimizde”

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal
, "'Türkiye, Filistin'e ne yaptı?' diyenlere kulak asmayın, onlar kıskanıyor. Sizler Kudüs konusunda asla cimri davranmadınız. Mavi Marmara
şehitleri hala bizim gönüllerimizde, Recep Tayyip Erdoğan'ın o şanlı duruşu hala bizim gözlerimizde" dedi. İstanbul Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Meşal "Allah'ın izniyle çok yakında büyük zafer gerçekleşecek. Bizler gerçek ve özgür Mescid-i Aksa'nın kapısından gireceğiz. Büyük olaylar, tarihte hep hayallerle başlamıştır" diye konuştu.