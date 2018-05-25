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'dan MH17 uçağı açıklaması

Hükümeti, 2014'te kaybolan MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesi ile ilgili 'yı sorumlu tuttu. Hollanda ve Avusturya hükümetlerinin 2014 yılında Ukrayna'da düşürülen uçağın Rusya tarafından düşürüldüğünü belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 12:29
Hollanda'dan MH17 uçağı açıklaması

hükümeti, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinde 'yı sorumlu tuttuğunu bildirdi. yapılan yazılı açıklamada, Hollanda hükümeti ve Avustralya hükümetinin, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinde Rusya'yı sorumlu tuttukları belirtildi.

İKİ ÜLKE BİRLİKTE YASAL YOLLARI TAKİP EDECEK

Açıklamada, iki ülkenin Rusya'yı bilgilendirdikleri ve çözüm için görüşme çağrısında bulundukları ifade edilirken, bir sonraki adımın uluslararası yargıya başvurmak olabileceği ve iki ülkenin birlikte yasal yolları takip edecekleri vurgulandı.

MH17 SEFER SAYILI UÇAK RUS DONANMASI TARAFINDAN VURULDU

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. JIT, füzenin Koersk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan 'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

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Hollanda'dan MH17 uçağı açıklaması
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