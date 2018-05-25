İran'dan ABD'ye ilginç benzetme: Tom ve Jerry...

Hamaney, "Bu yeni bir şey değil. Devrimden bu yana kurdukları tüm komplaların amajı rejimi devirmekti, çeşitli siyasi, ekonomik, askeri ve propaganda girişimlerinde bulundular, ancak Tom ve Jerry çizgi filmindeki kedi gibi başarısız oldular" dedi.

AVRUPA ÜLKELERİNE ŞARTLARINI SIRALADI

Hamaney, nükleer anlaşmanın sürmesi için Avrupa ülkelerine şartlarını da sıraladı. Bu şartlar arasında, İran'ın Ortadoğu'daki faaliyetleri ve balistik füze programının sorgulanmaması, ABD'ye karşı yeni bir karar çıkarılması, ABD'nin İran aleyhindeki yaptırımlarına karşı konulması, İran'ın petrol ihracı ve Avrupa bankalarıyla ilişkisi konusunda garanti verilmesi yer alıyor.