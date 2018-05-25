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'dan ABD'ye ilginç benzetme: ...

ABD Başkanı 'ın ile imzalanan nükleer anlaşmadan çıkma kararının ardından iki ülkenin karşılıklı açıklamaları sürerken, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılan ABD’nin İran’a getirdiği yeni şartlara cevap verdi.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 10:08
İran'dan ABD'ye ilginç benzetme: Tom ve Jerry...

Hamaney, "Bu yeni bir şey değil. Devrimden bu yana kurdukları tüm komplaların amajı rejimi devirmekti, çeşitli siyasi, ekonomik, askeri ve propaganda girişimlerinde bulundular, ancak çizgi filmindeki kedi gibi başarısız oldular" dedi.

AVRUPA ÜLKELERİNE ŞARTLARINI SIRALADI

Hamaney, nükleer anlaşmanın sürmesi için ülkelerine şartlarını da sıraladı. Bu şartlar arasında, 'ın 'daki faaliyetleri ve balistik füze programının sorgulanmaması, ABD'ye karşı yeni bir karar çıkarılması, ABD'nin İran aleyhindeki yaptırımlarına karşı konulması, İran'ın petrol ihracı ve Avrupa bankalarıyla ilişkisi konusunda garanti verilmesi yer alıyor.

ABD'den yeni İran yaptırımları açıklaması

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İran'dan ABD'ye ilginç benzetme: Tom ve Jerry...
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